Mens Sana BasketBall Academy, riparte l'attività della prima squadra

Dopo lo stop per il lockdown, i biancoverdi si ritrovano per alcune sedute di lavori

Dopo la ripresa dell’attività del settore giovanile, riparte anche il lavoro della prima squadra della Mens Sana BasketBall Academy. I giocatori biancoverdi avranno infatti la possibilità, dopo oltre tre mesi di stop per l’emergenza Coronavirus, di tornare ad allenarsi sul parquet del Palaestra in due sessioni programmate per questa settimana: il prossimo mercoledì 17 giugno dalle ore 20 alle ore 21 e venerdì 19 giugno dalle ore 18 alle ore 20. La partecipazione dei giocatori sarà su base volontaria.“Fa molto piacere – commenta il coach Pierfrancesco Binella – tornare a lavorare sul parquet di casa e ritrovare il gruppo che stava primeggiando in Promozione, anche per una questione affettiva, oltre che per tutti gli aspetti fisici e tecnici. Lavoreremo in sicurezza, come impongono le norme del protocollo anti Covid, quindi divideremo i partecipanti in stazioni di massimo quatto o cinque persone. Lo staff tecnico sarà a completa disposizione dei ragazzi. Come già accaduto con le squadre del settore giovanile, è però molto importante per noi riprendere l’attività all’interno del nostro palazzetto dopo tante settimane di lontananza. Abbiamo già registrato tante adesioni da parte dei ragazzi: un ulteriore segnale del lavoro fatto e interrotto soltanto dalla pandemia”.