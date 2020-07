Basket Serie C Gold: la Virtus Siena confermaÂ Gianmarco Olleia

Basket Serie C Gold: la Virtus Siena conferma Gianmarco Olleia

Inizia a prendere forma il roster della Virtus 2020/2021. Il primo tassello è la conferma di uno dei punti di riferimento dei rossoblù, Gianmarco Olleia, giunto ormai alla dodicesima stagione in maglia Virtus. Colonna portante del progetto, Gianmarco incarna alla perfezione i valori e lo spirito virtussino, un esempio da seguire per tutti, partendo dai più piccoli del minibasket fino ai compagni di squadra, specialmente i più giovani. Ed è proprio per questi ultimi che la talentuosa ala potrà essere di maggiore aiuto: i tanti giovani che verranno inseriti nel roster della prima squadra troveranno certamente in lui un punto di riferimento sia in campo che fuori. Una conferma importante che dà continuità al progetto tecnico della Virtus e che permetterà ancora di veder giocare in maglia rossoblù, sempre col numero 10, un giocatore di assoluto livello per la categoria, senza dubbio uno dei migliori interpreti nel suo ruolo dell’intera C Gold toscana.



«Mi trovo a commentare l’ennesima conferma con la maglia della Virtus - commenta Gianmarco Olleia - ed il ringraziamento più importante non può che andare al mio presidente Fabio Bruttini e a tutta la dirigenza per l’ennesimo attestato di fiducia e di stima nei miei confronti.

All’inizio della mia 12esima stagione non diminuisce la mia voglia di lottare e di sudare per questa società anzi aumenta così come il senso di responsabilità e la voglia di far bene per i miei compagni di squade e per tutte le persone che, come me, amano questi colori.

Prima di ogni cosa ci tengo a rivolgere un ringraziamento al nostro allenatore in uscita, Maurizio Tozzi, per essere stato parte fondamentale e trainante del nostro piccolo capolavoro umano e sportivo; uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto sotto l’aspetto tecnico e sicuramente il migliore sotto l’aspetto umano e gestionale.

Noto con piacere che anche quest’anno la società si è mossa molto bene per allestire la miglior squadra possibile continuando con la sua politica incentrata sui giovani, che porteranno sicuramente nuove energie e nuovo entusiasmo al nostro gruppo già rodato di senior che avrà il compito di aiutarli nel loro processo di crescita. Lo staff tecnico è di altissima qualità potendo contare anche sull’innesto di Giulio Griccioli nei panni di responsabile tecnico, segno dell’attenzione e della qualità con cui la Virtus programma il proprio lavoro.

Quest’anno, sopratutto dopo il periodo di stop forzato e conseguente interruzione del campionato, ho voglia più che mai di rimettermi le scarpe da gioco e provare a lottare per qualcosa di importante, questa volta però con un tifoso in più che ci guarda e ci sostiene l’alto, il nostro caro Sandro Finetti al quale rivolgo il mio grazie più sincero per tutti i consigli e per la testimonianza di passione ed attaccamento ai nostri colori».