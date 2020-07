Conferma importante in casa Virtus Siena: Gerlando ImbrÃ² ancora in rossoblÃ¹

Conferma importante in casa Virtus Siena: Gerlando Imbrò ancora in rossoblù

Un'altra conferma importante per la Virtus Siena: anche Gerlando Imbrò vestirà ancora la maglia rossoblù nella prossima stagione.



Giunto ormai alla sua nona stagione in prima squadra, la tredicesima in totale in piazzetta Don Perucatti contando anche gli anni delle giovanili, Gerlando è certamente un punto fondamentale dello zoccolo duro del roster. Guardia con ottimo tiro e punti nelle mani, Imbrò è stato tra gli artefici, insieme agli altri senior ormai storici della squadra, dei tanti successi raccolti dalla Virtus negli ultimi anni. Il suo ruolo nella Virtus 2020/21 sarà come sempre importante, non solo in partita, ma anche in allenamento, dove con la sua esperienza potrà aiutare la crescita e la maturazione dei compagni più giovani.



«Sono felicissimo di far parte del gruppo della Virtus - commenta Gerlando Imbrò - ormai sono anni che siamo insieme, e quindi ci tengo a ringraziare la società per essersi affidata a me anche per il prossimo anno: penso che ormai la stima sia reciproca. Da un altro punto di vista vorrei anche ringraziare Maurizio per gli anni bellissimi trascorsi, con la vittoria del campionato nel 2018: sono ricordi che porterò per sempre con me. Sono ovviamente stimolato anche dal nuovo staff, dall'allenatore, Andrea, che conosco, a Giulio, un vero professionista che farà da direttore tecnico.



Sono più motivato di altri anni- continua Imbrò - perché questo campionato interrotto era stato molto positivo, e chissà quali risultati avremmo potuto ottenere arrivando fino in fondo. Sono veramente carico per ricominciare la stagione e fare il meglio possibile, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare questo nuovo anno con la Virtus».