Virtus Siena, RenÃ¨ Ndour ancora in rossoblÃ¹

Virtus Siena, Renè Ndour ancora in rossoblù

Grande conferma in casa Virtus. La società rossoblu ha rinnovato per un altro anno il legame con il centro classe 2000 Renè Ndour, uno dei prospetti under più importanti dell'intera C Gold toscana. La conferma arriva oggi, nel giorno speciale del suo 20° compleanno!



Ndour ha deciso di sposare nuovamente il progetto Virtus, nonostante gli interessamenti in estate di numerose società in categorie superiori: una scelta che arriva per la volontà del ragazzo di dare continuità alla propria crescita e di fare un anno importante in maglia rossoblu, e sotto la guida di Spinello e Griccioli non potrà fare a meno di crescere e migliorare ancora per spiccare definitivamente il volo. E' una conferma importantissima di uno dei giovani lunghi più interessanti nel panorama cestistico toscano e non solo. Per la società è una grande soddisfazione poter annunciare la conferma di Ndour, un punto fermo del quintetto di coach Spinello, che nella prossima stagione potrà proseguire il percorso di crescita esponenziale intrapreso sin dal suo arrivo in piazzetta Don Perucatti.



«Sono molto contento di aver accettato la proposta della Virtus - dichiara Ndour - nella prossima stagione spero di continuare il lavoro svolto in passato e di migliorare gli aspetti del mio gioco. Ci tengo a ringraziare Maurizio Tozzi che in questi 3 anni mi ha sempre dato fiducia concedendomi addirittura il posto da titolare l'anno scorso. Spero che questo sia stato un primo passo nel mio percorso di crescita. Speriamo di ricominciare a giocare e a divertirci al più presto e mi auguro che il prossimo anno continuiamo il percorso fatto fino a prima della sosta per tentare di levarci qualche soddisfazione».