Martino Criconia rinnova con la San Giobbe Basket Chiusi

Altra conferma in casa San Giobbe Chiusi: Martino Criconia, guardia classe 1998 rinnova con la compagine senese. Vero e proprio emblema del legame con la Reyer Venezia (si tratta di un prodotto del settore giovanile della formazione campione d’Italia), Criconia ha messo a referto 115 punti nello scorso campionato.



“Sono felice di continuare ad indossare la canotta della San Giobbe – queste le parole di Criconia. Chiusi è un ambiente ottimo, mi sono trovato molto bene sia dentro sia fuori dal palazzetto. Sono di origine veneta e lo stretto rapporto tra la cittadina senese e la Reyer Venezia mi fa sentire come se fossi a casa. So delle ambizioni della società e per me è una conquista aver rinnovato e proseguire questa avventura”.



“Vogliamo e voglio in prima persona riprendere da dove tutto si è interrotto nella scorsa stagione. Lo spirito deve essere quello dello scorso campionato. Non vedo l’ora di tornare a giocare e di sentire il calore dei nostri tifosi”.