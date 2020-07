Basket, la Virtus Siena punta forte su Marco Braccagni

Conferma di livello per la Virtus Siena: Marco Braccagni resta in rossoblù e sarà in pianta stabile nel roster della C Gold. Quella del giovane talento virtussino è una conferma importante per la Virtus, perché si tratta di un ragazzo del 2004 di grande interesse anche a livello nazionale, che ha fatto, e sta continuando a fare, tutta la trafila delle giovanili in maglia rossoblù.



Braccagni ha fatto la sua prima apparizione in un roster senior già lo scorso anno, segnando anche i suoi primi punti nella sfida casalinga contro Prato. Parallelamente al percorso con la prima squadra, il ragazzo farà parte anche della squadra under 18 Eccellenza, insieme ad altri suoi compagni che saranno inseriti nel roster della C Gold, per dare continuità al percorso di crescita che vedrà coinvolto lo staff della prima squadra così come quello delle giovanili.



Per la società è un vanto poter annunciare la sua conferma, che arriva nonostante i tanti interessamenti ricevuti anche quest'anno da parte di altre società. Marco rappresenta il filo conduttore tra il settore giovanile e la prima squadra, quel sogno a cui aspirano tutti coloro che calcano per la prima volta il parquet del PalaPerucatti. E' con grande piacere che la Virtus lo inserisce nel roster anche quest'anno, ma con un ruolo importante, di maggiore spessore, visto che sarà all'interno dei dieci, parte attiva quindi della squadra sia in allenamento che in partita.



«Sono molto contento di proseguire anche per quest’anno il percorso che con la Virtus ho iniziato fin da quando ero piccolo - commenta Braccagni - Sono entusiasta di ritrovare Andrea Spinello come capo allenatore con il supporto di un professionista come Giulio Griccioli. Apprezzo il progetto che la Virtus porta avanti e ringrazio per la fiducia che ripone in me. Sono contento di poter essere in squadra con giocatori di alto livello dai quali avrò molto da imparare e che ammiro. Metterò tutto l’impegno possibile per migliorare e per portare il mio piccolo contributo alla squadra».