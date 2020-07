Virtus Siena, confermato Lorenzo Bovo

Continuano le conferme in casa Virtus. Dopo Bartoletti, Ndour e Braccagni, la linea verde virtussina si arricchisce con la conferma di Lorenzo Bovo, ragazzo del 2001 su cui la Virtus lo scorso anno ha creduto facendo un investimento, che andrà ad arricchire il reparto lunghi a disposizione di coach Spinello.



Bovo ha fatto un percorso giovanile di altissimo livello, e su di lui la società punta molto. Quest'anno avrà infatti più responsabilità sul parquet, con l'aspettativa di poter dare minuti importanti in campo da numero 4.



Nonostante giochi a questi livelli da qualche anno è infatti ancora giovanissimo e con un grande margine di crescita davanti. La società si attende quest'anno un progresso importante da parte sua, che ha già mostrato nei primi allenamenti della squadra dopo il lockdown.



«Sono felice della conferma per il secondo anno qua alla virtus e ringrazio la dirigenza per questa possibilità - dichiara Bovo - spero di riuscire a trovare ritmo e migliorare in modo da poter dare più aiuto possibile ai miei compagni e magari riuscire a toglierci qualche soddisfazione che quest'anno ci è stata purtroppo negata».