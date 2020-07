La Virtus Siena chiude il roster con l'arrivo di Giovanni Cessel

Aggiunta importante per la Virtus 2020/2021. I rossoblù potenziano il progetto dei giovani in prima squadra con l'aggiunta di Giovanni Cessel, lungo classe 2001 di 208 cm con un passato nelle giovanili rossoblù, che ha disputato le ultime due stagioni negli Stati Uniti, alla Holy Cross Prep High School nel New Jersey.



Figlio di Andrea Cessel, centro con una lunga carriera in serie A, e Cristina Lenzi, con un passato in serie A femminile, oltre che fratello di Alberto, anch'egli passato dalle giovanili e dalla prima squadra rossoblù, Giovanni è un prodotto del vivaio virtussino sul quale la società ha deciso di puntare molto per la prossima stagione in C Gold.



Nell'ultimo anno alla high school, Cessel ha guidato i suoi Lancers ad una stagione da 24 vittorie e 5 sconfitte, chiudendo con una doppia-doppia da 11.8 punti e 10.1 rimbalzi di media a partita.

La scorsa estate è stato inoltre convocato al raduno della Nazionale Under 18 di Antonio Bocchino in vista degli Europei di categoria.



Nei due anni negli Stati Uniti Giovanni è cresciuto tantissimo a livello fisico, atletico e tecnico. Vista la situazione attuale e l'emergenza Covid ancora forte oltreoceano, il ragazzo ha scelto di ritardare il suo eventuale ritorno negli States, dove aveva già ricevuto molte offerte, e sarà aggiunta importantissima al roster di coach Spinello, che attende ora di conoscere soltanto gli under che saranno aggregati alla prima squadra.



«Sono contento di poter far parte della prima squadra, che ho visto giocare da quando ero un bambino – dichiara Giovanni Cessel – e finché tutto non si sblocca, in Italia io scelgo Virtus. Sono pronto a sfruttare ogni singolo consiglio di Spinello e Griccioli e spero di crescere ancora di più tecnicamente; spero che questa stagione mi aiuti nel mio recruitment negli States».