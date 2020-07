Virtus Siena e Valdambra, stretto rapporto di collaborazione

Virtus Siena e Valdambra Valdarno Sporting ufficializzano un importante accordo di collaborazione tecnica per il settore di pallacanestro hiovanile e minibasket, sia maschile che femminile, finalizzato ad un continuo e proficuo confronto tra gli istruttori/allenatori dei due club ed alla crescita sportiva ed umana dei giovani atleti.



«Sono molto soddisfatto che la Valdambra Valdarno Sporting possa iniziare un rapporto di collaborazione reciproca con la Virtus Siena – commenta il presidente Bulletti - anche grazie ai consolidati rapporti tra i rispettivi tecnici. Contestualmente a questo il nostro atleta del 2005, Giordano Francini, vivrà una stagione importante della propria crescita con la U16 Eccellenza senese. L'obbiettivo comune, però, va oltre il singolo e tutti vogliamo che Francini sia il primo frutto di un lungo percorso di arricchimento comune».



Entusiasta anche Maurizio Lasi, responsabile tecnico delle giovanili senesi ed head coach proprio della U16 Eccellenza: «Sono particolarmente contento della nascita di questa collaborazione che rappresenta un ulteriore tassello nel quadro della costante attenzione della Virtus Siena al territorio ed alla crescita del movimento. Giordano Francini, lo scorso anno convocato per uno stage con la Nazionale Under 14, andrà ad impreziosire ulteriormente un gruppo già competitivo e sarà chiamato ad un ulteriore passo avanti nel suo miglioramento sia individuale che nel contesto della squadra».