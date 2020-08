Virtus Siena, Giovanni Cessel torna negli States

Dopo appena una settimana dall’annuncio ufficiale della conferma alla Virtus Siena è arrivata la chiamata inattesa. In deroga al decreto Trump Giovanni Cessel ha ricevuto un visto speciale sportivo per tornare negli States. La volontà del ragazzo è sempre stata quella di provare a giocarsela negli Usa e la società non ha opposto resistenza.



"Nonostante la grave perdita tecnica per il roster, in attesa dell’inserimento di un altro giocatore nel ruolo - scrive la società rossoblù -, auguriamo comunque a Giovanni le migliori fortune, certi che il proseguo dell’esperienza a stelle e strisce non potrà far altro che fortificarlo umanamente e a livello cestistico."