San Giobbe Basket Chiusi, Emilian Mihaies aggregato alla prima squadra anche per la stagione 2020/21

Dopo una serie di nuovi arrivi, ecco una conferma in casa San Giobbe Chiusi. Farà parte del roster della prima squadra anche per la stagione 2020/21, il playmaker Emilian Mihaies Vasile, classe 2001. Impegno e serietà, queste le parole che meglio definiscono il prodotto del basket chiusino; per Mihaies, con un passato in maglia Motoriamente Basket (società che ha svolto attività di pallacanestro nella cittadina senese fin dai primi anni 2000), si tratta della terza stagione con i senior della San Giobbe dopo il campionato di Promozione nel 2018/19 e la Serie C Gold 2019/20. Mihaies si affaccia dunque alla nuova stagione con una buona dose di esperienza maturata e una grande carica.



“Sono cresciuto a Chiusi e la conferma per quella che sarà la terza stagione con la San Giobbe è un grande motivo di orgoglio - afferma Emilian Mihaies Vasile -. Già lo scorso anno ho avuto la possibilità di crescere e di confrontarmi con un livello alto, nel prossimo campionato proseguirò questo percorso e sono contento di farlo con una società seria e importante che mi dà la possibilità di allenarmi con giocatori di grande esperienza.



Dal punto di vista personale mi aspetto sicuramente una grande crescita grazie all'aiuto del coach e dei compagni mentre dal punto di vista della squadra mi aspetto un campionato molto duro, ma quella che si respira è l'aria giusta. Giocare per la San Giobbe e, di conseguenza, far parte della famiglia Reyer è un grande stimolo”.