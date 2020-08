Mens Sana BasketBall, via alla stagione

Lunedì 7 settembre partenza ufficiale dell’annata 2020-2021

La Mens Sana BasketBall Academy riparte. La sezione della Polisportiva Mens Sana ha fissato per lunedì 7 settembre la partenza ufficiale della stagione 2020/2021, sia per quanto riguarda la prima squadra che per quanto riguarda il settore giovanile. La società predisporrà il rigido rispetto di tutte le norme sanitarie esistenti per garantire la completa sicurezza di staff, giocatori, tesserati e famiglie.Lunedì 7 settembre alle ore 19 al PaleEstra è in programma il “media day” con la presentazione ufficiale della prima squadra, dello staff tecnico e delle squadre giovanili. “Ripartiamo in piena e completa sicurezza – sottolinea il presidente della Polisportiva Mens Sana Antonio Saccone – dopo un periodo difficile derivato dall’emergenza sanitaria che ancora non è terminata e che quindi ci impone il rispetto rigido di tutte le normative. E’ però un segnale importante quello che vogliamo dare: la Polisportiva inizia di nuovo l’attività e in particolare la sezione basket dà il via alla propria stagione con prima squadra e giovanili, a cui faccio fin da questo momento l’augurio per una annata ricca di soddisfazioni, grazie all’impegno del direttore generale Riccardo Caliani, dello staff tecnico coordinato da coach Pierfrancesco Binella e da tutti i collaboratori, senza dimenticare le famiglie e i tifosi biancoverdi che, come sempre, ci hanno dimostrato vicinanza e affetto anche in questo periodo di chiusura forzata”.“Ripartiamo dalla serie C silver - sottolinea il direttore generale della sezione Basket Riccardo Caliani – un traguardo importante conquistato sia grazie allo splendido campionato di promozione, sia grazie alla credibilità ritrovata presso la Federazione Italiana Pallacanestro. Ci aspetta un compito importante, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il settore giovanile. Lunedì 7 settembre ripartiamo con grande entusiasmo, consapevoli delle difficoltà che andremo a incontrare anche per il perdurare dell’emergenza, ma convinti di portare avanti il lavoro di crescita sostenibile che ci siamo prefissati assieme alla Polisportiva e allo staff”.