Colle Basket, confermata la Serie D

Primo ritrovo informale, ieri sera presso la braceria Poggio ai Laghi, per il Colle Basket che ha dato il via ufficiale alla prossima stagione sportiva, che vedrà la prima squadra partecipare al campionato di serie D regionale."Molte le novità di questa nuova annata – spiega il nuovo ds Francesco Di Gennaro – ad iniziare dalla richiesta accettata dalla FIP di iscrizione alla serie D (lo scorso anno il Colle Basket era iscritto alla C Silver), una sorta di “auto retrocessione” decisa insieme ai ragazzi, dovuta in parte alle scarse risorse, ma soprattutto alla volontà di aprire un nuovo ciclo con giocatori colligiani, giovani e con ottime potenzialità da esprimere in un campionato che ci auguriamo possa essere di vertice.La seconda novità – continua Di Gennaro - è stata quella di affidare la squadra ad un nuovo coach, Filippo Franceschini (senese con esperienza di assistente in A2 con la Mens Sana Basket, lo scorso anno in C Gold a San Giovanni Valdarno) che ha sposato immediatamente il nostro progetto. Filippo è un tecnico ambizioso che ha immediatamente capito le potenzialità della squadra, e con lui la crescita tecnica del progetto è assicurata. Nuovo è anche il vice allenatore, Simone Labardi, tecnico esperto, che si dividerà tra le giovanili del Valdelsa Basket ed i senior del Colle Basket. Confermati invece il preparatore atletico Pietro Bellini ed il massaggiatore Enzo Senesi."Il roster della squadra di serie D è composto da 15 giocatori: Valerio Peruzzi (appena nominato capitano), Luca De Giuli (di ritorno da Poggibonsi), Vincenzo Capaccio, Alberto Peruzzi (di ritorno dopo un anno a Milano), Andrea Del Cucina, Davide Nisticò, Andrea Ceccatelli, Marco Ceccatelli (in arrivo dal Costone), Mattia Rettori, Niccolò De Sanctis, Edoardo Cucini, Francesco Lari, Elia Seneca, Matteo Cucini, Leonardo Di Renzo."Il gruppo è un giusto mix di esperienza, talento e gioventù - conclude Francesco Di Gennaro – i ragazzi si conoscono ormai da diversi anni, sono soprattutto amici prima che compagni di gioco, e questo potrebbe fare la differenza. Quello che ho detto loro è continuare a divertirsi giocando, onorare la maglia biancorossa come hanno dimostrato più volte in passato e concentrarsi solo sugli aspetti sportivi, con questi presupposti, quest’anno, la squadra si toglierà molte soddisfazioni e terrà alto il blasone di Colle di Val d’Elsa in ambito sportivo regionale."