Colpo importante per la Virtus Siena: arriva Gabrio Costantini

Colpo importante per la Virtus, che ha raggiunto un accordo per l'arrivo in rossoblù a titolo definitivo di Gabrio Costantini, ala classe 2004 di 195 cm già lo scorso anno alla Virtus in prestito dalla Virtus Certaldo, sul quale la società ha deciso di puntare nell'ottica del rafforzamento sia del settore giovanile che della prima squadra, alla quale sarà aggregato.



Si tratta di un ragazzo che tutto lo staff rossoblù, dai tecnici del settore giovanile a quelli della prima squadra, ha individuato come un ottimo prospetto e giocatore dagli ampi margini di miglioramento e dalle prospettive future importanti. Si tratta di un figlio d'arte, visto che il padre Alberto è stato uno dei migliori tiratori, se non il migliore in assoluto, della storia della società, avendo militato per quattro anni nella Virtus ottenendo due promozioni, dalla C1 alla B2 nel 1995 e dalla B2 alla B1 nel 1998; una famiglia legata all'ambiente rossoblù, per questo quindi si tratta di un arrivo ancora più importante per la società. Il ragazzo farà parte in pianta stabile della formazione Under 18 Eccellenza di coach Cappelletti e sarà aggregato nei 14 della prima squadra, visto che le sue doti hanno indotto lo staff a coinvolgerlo già nel progetto della serie C Gold. Il suo arrivo mostra ancora una volta di più la grande voglia della Virtus di puntare sul settore giovanile, dove l'attenzione della società è tornata in maniera importante a livello toscano e non solo; un progetto importante partito lo scorso anno e che si sta rafforzando stagione dopo stagione.



«E' un orgoglio poter annunciare l'arrivo di Gabrio alla Virtus a titolo definitivo - afferma il ds rossoblù Gabriele Voltolini - lo scorso anno ci siamo battuti tanto con la concorrenza per portarlo da noi, ma ci abbiamo creduto, lo seguiamo da tanti anni, e dopo lo scorso anno in prestito siamo riusciti a portarlo da noi a titolo definitivo. Per questo ringrazio tutti coloro che si sono spesi per questa operazione, la società Virtus Certaldo che ha individuato la Virtus come interlocutore primario, Massimo Pagano, che lo scorso anno ha seguito la trattativa insieme a me, e il nuovo responsabile Enrico Trisciani che è stato parte fondamentale per la buona riuscita dell'operazione. E' un colpo che abbiamo fortemente voluto, perché si tratta di un ragazzo dalle doti umane eccezionali. Tutti i tecnici della Virtus ci hanno confermato che il ragazzo fosse da prendere, avallando il nostro pensiero e la nostra volontà di portarlo qua. Sono veramente contento perché si tratta di un ragazzo con potenzialità altissime, che forse neanche noi ci immaginiamo e proprio per questo abbiamo deciso di puntarci sin da subito, aggregandolo sia agli Under 18 Eccellenza che alla prima squadra, perché prenda già feeling con il campionato senior. L'arrivo va nell'ottica del rafforzamento del settore giovanile, ma anche in quello di un futuro sempre più importante per la nostra società. Sentir dire dalla famiglia e dal ragazzo stesso che ha esaudito un sogno che aveva fin da piccolo di percorrere le orme del padre è per noi veramente un orgoglio. C'è grande soddisfazione da parte mia, di tutta la dirigenza e del Presidente, e auguriamo a Gabrio le migliori fortune con la nostra maglia e che il suo obiettivo sia ogni anno più ambizioso e che possa arrivare a calcare palcoscenici di alto livello, perché ne ha le possibilità».