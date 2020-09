Riparte il progetto Siena Basket Rosa. L'idea nasce lo scorso anno: dare visibilità alla pallacanestro femminile e permettere alla bambine che si innamorano di questo sport di crescere e continuare il percorso oltre il minibasket. Come spesso accade, quando si collabora e si lasciano da parte particolarismi e anacronistiche competizioni, si raggiungono ottimi risultati, così, anche quest'anno le due società promotrici della Asd Primo Salto e della ADPF Costone non solo riproporranno il progetto, ma lo stesso verrà implementato dai nuovi accordi con la Polisportiva Cras San Rocco e la Mens Sana Basketball Academy. Le bambine nate negli anni 2009/2010/2011, infatti, pur continuando a frequentare i corsi delle rispettive società, avranno modo di integrare la loro tecnica individuale e la loro passione con allenamenti riservati ad una squadra interamente composta da bimbe. Questo permetterà loro di giocare e partecipare ad un campionato solo femminile più adatto e formativo per le loro caratteristiche fisiche e mentali.Quest'anno il progetto vedrà interessate principalmente le ragazze nate nel 2009, '10 e '11. La squadra con il nome di Siena Basket Rosa parteciperà al campionato Esordienti, ma non mancheranno iniziative con la categoria “Gazzelle” e "Paperine".L'augurio dei due presidenti, che fortemente hanno voluto e dato il via a questa iniziativa, Emanuela Martelli (ADPF Costone) e Claudio Doretti (ASD Primo Salto) è quello di riuscire ad incuriosire ed attirare tante bambine eliminando, contemporaneamente, alcuni stereotipi sulla pallacanestro femminile ritenuto da alcuni uno sport di contatto poco adatto a bambine e ragazze, ma valorizzando, invece, l'impatto positivo sul fisico e la insostituibile funzione del concetto di squadra con tutti i conseguenti benefici psicologici e formativi sulla personalità dei nostri ragazzi.Siena Basket Rosa è anche un invito rivolto a tutte le ragazze per venire a provare a giocare a basket. Vi aspettiamo! Gli allenamenti si svolgeranno il martedì ed il venerdì dalle 17,30 alle 18,30 presso il palasport Costone, località Montarioso, via Giovanni XXIII, Siena.Per informazioni:Mail costone.fides@gmail.com Tel Chiara 339 8882282Tel Fabio 333 6100367