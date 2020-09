Basket Serie C Gold: Stosa Cucine sponsor della Virtus Siena

Importante accordo di sponsorizzazione per la Virtus Siena, che si lega con un'eccellenza italiana e del territorio senese come Stosa Cucine, che sarà a fianco della società rossoblù nella prossima stagione in qualità di sponsor secondario di maglia.



Grande soddisfazione per la Virtus nell'avere al proprio fianco un marchio così prestigioso che ha sposato il progetto, anche grazie al legame tra i due numeri 1 Fabio Bruttini e Maurizio Sani. Il matrimonio testimonia la volontà della Virtus di fare sempre un passo avanti e di cercare di crescere ulteriormente, come testimoniano i recenti investimenti fatti sia sull'impianto che sull'attività sportiva.



Si tratta di un marchio prestigioso il cui logo si troverà nella parte frontale delle maglie della formazione di serie C Gold. Un binomio, quello con Stosa Cucine, che la società rossoblù si augura possa durare nel tempo.



“Sono felice di poter annunciare questo importante accordo - dichiara il presidente della Virtus Fabio Bruttini - Stosa Cucine è un marchio leader in Italia ed il fatto che abbia scelto la Virtus mi onora. Ringrazio il patron Maurizio Sani, con il quale mi lega un bel rapporto di amicizia. È una persona di grande spessore e valori umani, artefice di un piccolo miracolo sportivo, avendo portato la serie C di calcio in un paese di soli 4 mila abitanti. Questo la dice lunga. Stosa, che sarà sponsor di Maglia, è un marchio di grande livello, in linea con le nostre ambizioni, che devono comunque andare di pari passo con la realtà. Mi auguro che questo sia solo il primo passo di un rapporto lungo e che porti grandi soddisfazioni reciproche”.



"Da sempre sono fortemente legato al mio territorio, culla della mia famiglia e della mia azienda - commenta il presidente di Stosa Cucine Maurizio Sani - Più di 20 anni fa ho manifestato concretamente la mia passione per lo sport, sponsorizzando l'US Pianese e diventandone Presidente, perché è importante per me dare un segnale forte alla mia comunità. Quest'anno sono onorato di sposare anche un'ulteriore realtà sportiva e iniziare un percorso di crescita con la Virtus Siena, realtà motivata, frizzante e agguerrita, caratteristiche nelle quali ritrovo me stesso e la mia azienda Stosa Cucine".