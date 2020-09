Basket Serie C Silver, Named è il title sponsor della Mens Sana Basketball

La Mens Sana Basketball Academy ha annunciato che il title sponsor per la stagione 2020/21 della prima squadra e del settore giovanile sarà Named Spa, azienda leader a livello internazionale nel settore dell’integrazione alimentare. Named Spa da 30 anni produce integratori alimentari rivolti a chi è alla ricerca di una soluzione efficace e sicura per i propri disturbi, oltre ad aver implementato la propria offerta con una linea di prodotti specificatamente rivolti a chi fa sport a qualunque livello con il brand NamedSport.“Siamo estremamente felici che un’azienda così importante abbia scelto di essere al fianco della Polisportiva - ammette il presidente del sodalizio biancoverde Antonio Saccone - perchè significa che il nostro progetto sta ricevendo apprezzamenti e sta iniziando a prendere valore anche extra-territoriale. L’accordo con Named riguarda l’intero mondo Mens Sana, con particolare attenzione alla sezione basket di cui sarà Title sponsor nella prossima stagione e alla sezione Fitness che contribuirà fattivamente alla promozione del marchio.”Named spa diventerà quindi partner per la vendita degli integratori alimentari a tutte le sezioni della Mens Sana ed a tutti soci della Polisportiva ed affiancherà la Mens Sana Basketball Academy nella prossima stagione come title sponsor.“Named è una società che si occupa di medicina naturale presso la classe medica e farmacisti italiani - commenta il Fabio Canova, Ceo di Named Spa - ma che ha a cuore anche lo sport. Abbiamo ritenuto che la passione che la Polisportiva Mens Sana dimostra nel promuovere lo sport fosse meritevole di essere legata ad uno sforzo comune e da qui è nata la voglia di collaborare, oltre alla tradizione della Mens Sana Basketball, uno dei club che ha fatto la storia del basket italiano. Organizzeremo degli incontri che coinvolgeranno medici e sportivi, durante i quali si parlerà di performance, ma anche di prevenzione, cercando di offrire un’importante opportunità ad atleti e semplici cittadini”.