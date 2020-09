Basket, sabato 19 settembre amichevole tra Virtus Siena e Costone

Finalmente si riparte. Dopo i mesi di lockdown che hanno fermato anche il basket la Virtus è pronta a ripartire sul parquet. E' dalla partita contro Spezia del 4 marzo che i rossoblù non scendono sul parquet contro un'avversaria, e questo sabato alle 18 torneranno a farlo al PalaPerucatti in una amichevole contro il Costone, formazione che milita nel campionato di serie C Silver.Per disputare la partita entrambe le squadre e gli staff si sono sottoposti qualche giorno fa ai tamponi, risultati tutti negativi. Un momento importante per la ripartenza: nonostante non si sappia ancora con certezza quando prenderà il via il campionato, tornare a vedere del basket giocato è certamente un segnale positivo per tutto il movimento. In più sarà l'occasione per vedere per la prima volta la Virtus 2020/2021 sul rinnovato parquet del PalaPerucatti. A causa delle norme vigenti la partita sarà a porte chiuse, ma sarà possibile ugualmente seguirla in diretta sulla pagina Facebook della società.«Siamo contenti di ripartire, in queste prime settimane con la squadra abbiamo svolto un lavoro soprattutto fisico con preparatore e fisioterapista, per una ripresa graduale dell'attività dopo tanti mesi di stop, mettendo dentro anche qualcosa a livello tattico – spiega il vice coach rossoblù Filippo Papi - Sarà un appuntamento importante, subito un bel test contro una squadra di ottimo livello in C Silver, sarà una prima verifica delle situazioni che abbiamo inserito l'occasione di verificare anche tutti i giovani che abbiamo inserito quest'anno nel roster».