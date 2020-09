Basket, la Virtus Siena a Legnaia per l'amichevole contro l'Olimpia

Seconda amichevole in vista per la Virtus Siena, che domani alle 18 scenderà in campo al PalaFilarete contro l'Olimpia Legnaia, squadra militante come l'Acea nel campionato di serie C Gold. L'Olimpia è squadra sicuramente di alto livello, visto che lo scorso anno, al momento dell'interruzione, si trovava in quinta posizione in classifica. I gialloblu hanno confermato tutto il roster della passata stagione, compreso l'ex rossoblù Mascagni, ad eccezione di Conti e Corsani, ma con un Calugi in più. Una squadra che si presenta con ambizioni importanti e che potrà essere, anche in questa stagione, la vera sorpresa della C Gold.



Un test importante per la Virtus, che ha nelle gambe i carichi di lavoro delle prime quattro settimane e potrà, in questa amichevole, testare i miglioramenti. Non ci sarà Braccagni, ai box dopo l'infortunio rimediato nella scorsa amichevole contro il Costone per il quale, fortunatamente, la risonanza magnetica al ginocchio non ha evidenziato particolari problematiche, soltanto una distorsione per la quale il classe 2004 dovrà restare fermo per un paio di settimane. Probabili assenti a causa di leggeri acciacchi e affaticamenti anche Bartoletti e Lenardon.