Mens Sana Basketball, test contro Poggibonsi

Prosegue la preparazione dei biancoverdi, Binella: “Entusiasmo e voglia”



Prosegue senza sosta la preparazione della Mens Sana BasketBall, che sta lavorando sul parquet del Palaestra in vista della partenza del campionato C silver, ancora non fissata dagli organi federali. La settimana scorsa il primo test “in famiglia”, mentre venerdì prossimo, alle ore 20,45, amichevole contro Poggibonsi, sempre al Palaestra. L’amichevole verrà trasmetta in diretta sul profilo Facebook Mens Sana BasketBall Academy, in vista anche dei nuovi format che costituiranno il palinsesto di Mens Sana Basket Tv.



“Stiamo lavorando con intensità – commenta il coach Pierfrancesco Binella – sono soddisfatto di quanto svolto fin qui, anche se dobbiamo ancora lavorare molto su tanti aspetti. I ragazzi sono tutti partecipi ed entusiasti e questi sono aspetti molto importanti, soprattutto in questa fase, che oltre che di lavoro atletico e fisico, è anche di apprendimento e di conoscenza. Sono convinto che ci faremo trovare pronti, anche se il campionato di C silver sarà particolarmente duro e ricco di incognite, vista anche la fase che stiamo attraversando. Noi dovremo sopperire con l’entusiasmo e l’orgoglio di indossare una maglia come quella biancoverde, con tutti gli oneri e gli onori connessi”.