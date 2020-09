Virtus Siena, raccolti oltre 20mila euro per il rifacimento del parquet del PalaPerucatti

20.112 euro. E' questa la cifra raccolta per l'iniziativa di autofinanziamento per i lavori di rifacimento del parquet del PalaPerucatti. Un risultato straordinario che va oltre le più rosse aspettative: sono stati 144 i versamenti arrivati tra singoli, gruppi e aziende, per un totale di oltre 250 persone coinvolte nell'iniziativa. Un grande successo anche a livello di numeri, che testimonia il grande spirito di aggregazione presente all'interno della società.La cifra raccolta andrà a coprire parte della spesa per l'acquisto del nuovo parquet. A breve verrà realizzata una targa con i nomi di tutte le persone che hanno contribuito alla causa. Si tratta di un grande successo per la società, che in un momento difficile per tutti ha sentito il calore e l'affetto dei sostenitori virtussini, che non hanno fatto mancare il proprio apporto."E' un grandissimo risultato, eccezionale se si considera il momento che stiamo vivendo - commenta il presidente Fabio Bruttini -. Un grande ringraziamento a nome mio e di tutto il consiglio va a tutti coloro che hanno donato anche solo 1 euro per la buona riuscita dell'iniziativa e per permetterci di ammortizzare la spesa del nuovo parquet, sperando che presto tutti i virtussini possano vederlo dal vivo e goderne i benefici".