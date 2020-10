La Virtus Siena ospita in amichevole la Synergy Basket Valdarno

Terza amichevole in vista per l'Acea Virtus Siena, che domenica 4 ottobre alle 17.30 ospiterà al PalaPerucatti la Synergy Basket Valdarno.Dopo l'uscita della scorsa settimana contro Legnaia, la Virtus torna nuovamente sul parquet contro una formazione di Serie C Gold. La Synergy ha terminato lo scorso campionato, al momento dello stop, al 13esimo posto in classifica. E' una squadra che in estate si è rinnovata molto, con l'arrivo di tanti giovani che sono andati a rinforzare il roster a disposizione di coach Riccardo Caimi, tornato sulla panchina di San Giovanni Valdarno dopo aver conquistato la promozione in C Gold nel 2016.L'amichevole sarà disputata a porte chiuse, ma potrete comunque seguirla in diretta sulla pagina Facebook della Virtus.