Basket Serie B, caso di positività alla San Giobbe Basket di Chiusi

Caso di positività al coronavirus nella squadra della San Giobbe Basket di Chiusi. Rinviata la gara del secondo turno di Supercoppa Centenario contro Fabriano. Di seguito il comunicato della società."La San Giobbe Basket Chiusi comunica che è stato evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente al gruppo squadra. La situazione è sotto controllo, il tesserato positivo è già in quarantena e tutto il resto dei giocatori e dello staff sono in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei tamponi, come da protocollo federale. In relazione a quanto accaduto, la partita esterna del secondo turno di Supercoppa Centenario contro Ristopro Janus Fabriano, inizialmente prevista per domenica 18 ottobre, è stata rinviata a mercoledì 28 ottobre alle ore 21."