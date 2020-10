Basket Serie C Gold: al via la campagna abbonamenti della Virtus Siena

Nonostante tutto si parte e per dare un segno di normalità prende il via anche la campagna abbonamenti e associativa della Virtus Siena. Prezzi invariati rispetto allo scorso anno, ma una importante novità: la diretta streaming delle gare casalinghe per gli abbonati. Ma andiamo con ordine.La tessera associativa, che dà anche la possibilità di ottenere scontistica su materiale, quote giovanili, minibasket e accedere a delle convenzioni specifiche avrà un costo annuale di 50€. Per quanto riguarda l'abbonamento, il costo della tessera intera sarà di 50€, 30€ il ridotto soci e over 70. Per quanto riguarda gli abbonamenti c'è però da fare una specifica importante: visto il particolare momento che prevede delle restrizioni causa Covid, l'accesso al palazzetto, se sarà possibile in base alle indicazioni che arriveranno, sarà riservato solamente agli abbonati e non ci saranno biglietti in vendita. Verrà comunicato volta per volta dalla società quante persone potranno accedere e senza l'abbonamento non sarà possibile entrare al palazzetto per le partite dell'Acea. Ciò significa che la società si atterrà strettamente al numero di tessera per consentire l’ingresso al PalaPerucatti. Ad esempio se per una partita sarà consentito l'accesso a 50 persone, entreranno gli abbonati con numero di tessera da 1 a 50; per questo motivo le tessere saranno tutte quante numerate e agli abbonati verrà già riservato un posto assegnato in tribuna.Per tutti gli altri abbonati che non potranno accedere al palazzetto o per coloro che pur avendo la tessera preferissero seguire il match da casa ci sarà la possibilità di assistere alla partita in diretta su una piattaforma streaming che trasmetterà tutte le partite casalinghe della Virtus. Con un codice di accesso è una password personale, riservate agli abbonati, sarà possibile vedere la partita in diretta. La possibilità di seguire la partita in streaming sarà concessa anche ai non abbonati ad un prezzo che verrà comunicato in seguito.