Named Mens Sana Basketball, presentazione e test in famiglia

Domenica 25 ottobre, in vista dell’inizio della stagione, sarà possibile seguire in streaming la presentazione della squadra e il test in famiglia

Si presenta la nuova Mens Sana: in vista dell’inizio della stagione di serie C silver, slittato comunque a fine novembre, domani, domenica 25 ottobre i biancoverdi “sfileranno” sul parquet del Palaestra, prima dell’ultima amichevole pre-season. Per le normative anti Covid non sarà possibile aprire l’impianto ai tifosi e agli sportivi, che però avranno la possibilità di seguire la presentazione della squadra e il successivo test amichevole in streaming via web, attraverso la piattaforma Starplane, uno dei partners della Mens Sana Basket 2020-2021. Basterà infatti collegarsi ad un link che sarà comunicato dalla società biancoverde per poter seguire le immagini in diretta dal Palaestra su smartphone, pc, tablet o smart tv.L’appuntamento è per le ore 18, quando comincerà la presentazione della squadra biancoverde, con le parole del presidente della Polisportiva Antonio Saccone e dei dirigenti della Mens Sana; quindi sarà la volta dello staff e dei giocatori della prima squadra che, in vista dell’esordio del campionato di serie C Silver, riceveranno le maglie ufficiali. Alle ore 19 è invece in programma un test amichevole in famiglia.