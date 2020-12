San Giobbe Basket, al via il progetto streaming Serie B: visione gratuita per Empoli-Chiusi

Da questo weekend partirà il Progetto Streaming Serie B sulla piattaforma LNP PASS. Per questo weekend tutte le gare, compresa Empoli-Chiusi, saranno free e non sarà necessaria alcuna registrazione. Dalla prossima settimana si attiverà il servizio a pagamento per vedere tutte le gare casalinghe delle aderenti al progetto e le gare in trasferta giocate dalle singole squadre sui campi di quelle che hanno aderito al progetto Serie B. I link per le dirette saranno disponibili già dal venerdì sul sito LNP e sulla piattaforma LNP PASS.La piattaforma sarà la stessa che ospita da 5 anni le gare della SerieA2 ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ).I PREZZIRicordando che il servizio sarà a pagamento, la politica prezzi sarà la seguente:FULL SEASON PASS SERIE B (per vedere tutte le gare casalinghe delle aderenti al progetto e le gare in trasferta giocate dalle singole squadre sui campi di quelle che hanno aderito al progetto) -> 29,99 €SINGLE MATCH (possibilità di acquistare la visione di un match singolo delle squadre aderenti al progetto. Gare casalinghe delle aderenti al progetto e gare in trasferta giocate dalle singole squadre sui campi di quelle che hanno aderito al progetto) -> 3,99€FULL SEASON PASS SERIE B + FULL SEASON A2 (per vedere tutte le gare casalinghe delle aderenti al progetto e le gare in trasferta giocate dalle singole squadre sui campi di quelle che hanno aderito al progetto SerieB e tutte le dirette della SerieA2) -> 59,99 €.