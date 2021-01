Basket Serie B - San Giobbe Chiusi superata in casa da San Miniato

SAN GIOBBE CHIUSI-BLUKART SAN MINIATO 65-70 (15-15; 35-33; 47-50)

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della San Giobbe Chiusi, sconfitta in casa dalla capolista Blukart San Miniato, nella 7ª giornata del Campionato di basket di Serie B - Girone A2.L'inizio dei padroni di casa è promettente, poi però sale il ritmo della formazione pisana che trova il vantaggio e continua a martellare sulle disattenzioni dei locali. Il primo quarto si chiude comunque in parità e nonostante il gioco di Chiusi si accenda soltanto a folate sia in fase offensiva che difensiva, le squadre vanno alla pausa lunga con il punteggio in favore della San Giobbe.E' il rientro nel secondo tempo a mettere la prima impronta al risultato finale. San Miniato non sbaglia l'approccio a differenza di Chiusi. La San Giobbe riesce a rimanere attaccata arrivando a giocarsela fino agli ultimi minuti, ma alcuni errori di leggerezza commessi nella fase cruciale condannano i padroni di casa. San Miniato non commette errori e capitalizza le occasioni che mettono fine all'incontro. Con questa vittoria la Blukart sale a quota 10 in classifica, laureandosi campione di inverno con Chiusi ferma a 8, ma con una gara da recuperare.: Criconia 2, Fratto 12, Mihaies, Nespolo, Giarelli 13, Zanini 4, Berti 4, Carenza, Pollone 13, Mei, Raffaelli 12, Lombardo 5. All. Bassi.: Regoli Fra., Santini, Carpanzano 16, Lorenzetti 4, Neri 18, Ciano, Benites 13, Regoli Fe., Caversazio 5, Capozio 4, Quartuccio 6, Tozzi 4. All. Barsotti.San Miniato 10 punti; Livorno e Chiusi 8; Empoli e Ozzano 6; Cecina 4; Piombino e Firenze 2.