La Mens Sana Basket riparte attuando i protocolli sanitari

Squadra al lavoro, Caliani: “Programmazione e rispetto dei protocolli anti Covid”



Con l’approvazione dei protocolli sanitari da parte della Fip, può riprendere l’attività della prima squadra della Mens Sana Basket Academy, iscritta al campionato di serie C Silver. Da domani, lunedì 25 gennaio, sono in programma alcune sedute di lavoro singole, seguendo in maniera rigorosa i dettami dei protocolli anti Covid, che prevedono, fra l’altro, l’utilizzo di tamponi rapidi per l’accesso agli allenamenti. La società biancoverde, dunque, sta organizzando il ritorno in campo, in attesa di conoscere le decisioni sul campionato.



“Non abbiamo ancora indicazioni precise – spiega il direttore generale della Mens Sana Basket Academy Riccardo Caliani – per quanto riguarda l’inizio del campionato, ma nel frattempo abbiamo deciso di riprendere l’attività, in sicurezza e seguendo i protocolli sanitari che sono stati indicati. In questi mesi siamo stati in stretto contatto sia con lo staff che con i nostri atleti, sia con i progetti di formazione tecnica e sportiva, sia soprattutto con sedute di allenamento su piattaforme web e consegna di programmi di preparazione fisica. Naturalmente nei prossimi giorni verificheremo lo stato della condizione generale e, attraverso i preparatori, programmeremo il lavoro in palestra e sul parquet del Palaestra. Colgo l’occasione per ringraziare i nostri tifosi che, sia attraverso la campagna di abbonamento ‘Ci Siamo’, sia attraverso social e messaggi, ci hanno dimostrato la loro vicinanza pur in questo momento in cui la squadra non è scesa in campo”.



“Siamo soddisfatti – prosegue il coach Pierfrancesco Binella – di poter riprendere quanto meno gli allenamenti, pur mantenendo ovviamente le rigorose norme sanitarie e rispettando i protocolli della Fip. Il segnale è importante, anche se la situazione resta complicata. La Mens Sana è pronta, i ragazzi sono desiderosi come tutti di tornare all’attività sportiva e di riabbracciare, anche se virtualmente per il momento, i nostri tifosi. La speranza è che tutto proceda per il meglio e si possa ripristinare il calendario del campionato di serie C Silver quanto prima”.