Basket serie C Gold - La Virtus Siena riparte in sicurezza

La Virtus Siena è pronta a ripartire. Dopo l'approvazione da parte della Fip dei protocolli sanitari per la ripresa dell'attività, i rossoblù sono pronti a tornare sul parquet. L'attività ripartirà ufficialmente mercoledì, dopo aver ottenuto i risultati dei tamponi rapidi ai quali giocatori e staff della prima squadra si sottoporranno domani presso la clinica Neo Medica, nostro sponsor.La squadra riprenderà quindi gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato che, da indiscrezioni, pare possa riprendere per il weekend 20-21 febbraio, con i calendari che verranno riformulati in base alle squadre che si presenteranno ai nastri di partenza, che probabilmente verranno divise in più gironi, a differenza della formula iniziale che vedeva per la C Gold un girone unico."Siamo contenti, i ragazzi sono pronti, non vedevano l'ora di ripartire - commenta coach Andrea Spinello - In questi mesi non sono comunque rimasti fermi, hanno continuato il lavoro a distanza con il preparatore, perché ci tengono sia alla forma fisica che alla squadra e alla maglia.Sono contento ma sono anche un po' preoccupato - prosegue Spinello - perché se come da indiscrezioni il campionato dovesse iniziare il 21 febbraio avremo solamente quattro settimane per prepararci. E' vero sì che i ragazzi hanno continuato a lavorare a livello fisico, ma la preoccupazione per i tempi stretti e il rischio infortuni rimane".