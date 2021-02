Basket, la Virtus Siena si prepara all'esordio: consegnate le maglie ai giocatori

La Virtus scalda i motori. Con la cerimonia della consegna ufficiale delle maglie avvenuta ieri in un PalaPerucatti a porte chiuse, è ormai tutto pronto per l'inizio dell'avventura dell'Acea in serie C Gold. Sotto la guida di coach Spinello la squadra si presenta ai nastri di partenza forte del gruppo storico e, come da tradizione rossoblù, di tanti giovani in rampa di lancio. Unico assente per la stagione Niccolò Lazzeri, giovane lungo arrivato in estate che ha deciso di non prendere parte al campionato.Nonostante l'assenza del pubblico la consegna delle maglie è stata, come sempre, un momento importante della stagione, e quest'anno ancora di più: la cerimonia è stata infatti dedicata alla memoria di Sandro Finetti, tristemente scomparso proprio un anno fa.«E' stato un anno duro, c'è voglia di ricominciare anche se con tante incognite – dichiara il presidente rossoblù Fabio Bruttini - L'importante è che torniamo in campo, torniamo a vivere, a respirare aria di pallacanestro, e ne avevamo veramente bisogno. Siamo contenti già di questo, poter riniziare».La classica maglia bianca in casa, quella a righe rossoblù in trasferta, con lo skyline di Siena che campeggia sul retro. Il main sponsor è ancora Acea, mentre tra gli altri sponsor di maglia figurano Stosa Cucine, Pianigiani Rottami, NeoMedica, Felsina, Macelleria Bruschi e La Sovrana Pulizie.L'avventura dell'Acea prenderà il via martedì 2 marzo a San Giovanni Valdarno, sul parquet della Synergy, dove la Virtus giocherà la prima gara ufficiale del girone C di serie C Gold, a distanza di un anno dall'ultima.Di seguito il roster e i numeri di maglia dell'Acea Virtus Siena per la stagione 2021.#00 Guido Berardi#2 Matteo Calvellini#3 Giulio Bartoletti#5 Leonardo Cannoni#7 Federico Bianchi (K)#8 Gianmarco Ricciardelli#10 Gianmarco Olleia#11 Simone Lenardon#12 Gerlando Imbrò#13 Renè Maurice Ndour#14 Alessandro Nepi#18 Marco Braccagni#21 Gabrio Costantini#29 Lorenzo Bovo