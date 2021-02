La Vismederi Costone bloccata dal Covid: positivo Bruttini, squadra in quarantena

La squadra della Vismederi Costone, che avrebbe dovuto affrontare la prima del Campionato di basket di Serie C Silver domenica prossima a Quarrata, è stata praticamente messa tutta in quarantena dalla Asl locale, in quanto uno dei componenti il team, il capitano Luigi Bruttini, è risultato positivo al tampone molecolare, dopo che quello rapido aveva dato esito negativo.



Il giocatore denunciava però alcuni sintomi tipici, quali una tosse piuttosto persistente. E’ per questo motivo che è entrato in azione, in modalità rapida, il medico sociale dottoressa Martina Barazzuoli che ha provveduto personalmente a eseguire tutti gli accertamenti.



Da qui il provvedimento assunto dalle Autorità Sanitarie locali che hanno comunicato alla società e a ben 8 tesserati, in pratica tutti quelli che hanno partecipato all’allenamento di martedì, il provvedimento della quarantena che in questo caso, per ovvie ragioni, supera di gran lunga, rendendoli inefficaci, i protocolli previsti dalla Federazione.



Si è salvato coach Braccagni, in quanto già in isolamento precauzionale per un contagio avvenuto nel suo ambito lavorativo e quindi non presente alla seduta di allenamento. Gli altri coach, Fattorini e Borsi, hanno diretto i lavori a distanza di sicurezza. Il presidente Emanuele Montomoli, che si è messo da subito in contatto con il presidente della Fip Toscana Simone Cardullo, si è dichiarato piuttosto preoccupato della situazione: La società dunque ha già provveduto a trasmettere in Federazione la relativa documentazione; oltre al rinvio della gara contro Quarrata, potrebbe essere in forse anche quella successiva contro Terranuova, in programma per sabato 6 marzo al PalaOrlandi.