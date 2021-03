Basket Serie C Gold - Per la Virtus Siena esordio stagionale sul parquet della Synergy

Dopo un anno senza partite ufficiali, domani, martedì 2 marzo alle 21.15, al palazzetto comunale di San Giovanni Valdarno prenderà il via la stagione 2021 dell'Acea Virtus Siena. Esordio in trasferta per i rossoblù, che affronteranno la Synergy Valdarno, squadra giovane che l'Acea già conosce, avendo giocato contro di loro una delle poche amichevoli precampionato prima dello stop. La nuova formula della C Gold prevede una prima fase con gironi da cinque squadre; ogni squadra disputerà quindi otto partite. La Virtus è inserita nel girone C insieme a Synergy Valdarno, Amen Arezzo, Cantini Lorano Legnaia e Webkorner-Sici Montevarchi.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Synergy Valdarno, e sarà condivisa anche sulla pagina ufficiale della Virtus Siena.



«Finalmente torniamo a giocare – dichiara il coach dell'Acea Virtus Andrea Spinello –. I ragazzi si sono impegnati tanto in queste settimane per ritrovare il ritmo gara dopo tanti mesi di stop. Sarà senza dubbio una partita diversa da tutte le altre: mai infatti ci siamo ritrovati a giocare una partita a un anno di distanza dall'ultima. Sarà fondamentale riuscire a risolvere in corsa i problemi e gli aggiustamenti che si presenteranno durante la partita. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, chi scende in campo, che sia per un minuto o per 40, deve essere pronto.



La Synergy è una squadra giovane ma con tanto talento – afferma Spinello –. Un po' la conosciamo già avendoci giocato contro un'amichevole, anche se ormai diversi mesi fa. Sicuramente vorranno correre e proveranno a metterci pressione, dovremo essere bravi ad approcciare la partita con pazienza».