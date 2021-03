Basket Serie B - La San Giobbe Chiusi vince a San Miniato l'ottava gara consecutiva

BLUKART ETRUSCA SAN MINIATO-SAN GIOBBE CHIUSI 80-82 (21-21; 42-45; 58-62)

Nell'ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione del Campionato di basket di Serie B, arriva una vittoria dall'importanza capitale per la San Giobbe al termine di una partita difficilissima. Chiusi batte San Miniato allungando a sette la striscia positiva esterna e a otto quella generale. La formazione di Bassi riesce a riemergere più volte, ribaltando parziali che avrebbero steso chiunque. Il finale, da cardiopalma, premia una grande San Giobbe che colpisce in attacco e poi alza il muro nei secondi decisivi. Con questa vittoria la San Giobbe aggancia la stessa San Miniato in attesa del recupero contro Piombino.Possesso Chiusi e subito Berti a segno, San Miniato risponde impattando in lunetta. Ritmo altissimo, Blukart che sfrutta ancora i liberi e va sul più due. Ancora padroni di casa a bersaglio, Fratto per il 6-4, poi i pisani ne mettono altri due a gioco fermo. San Giobbe con Carenza, San Miniato non ci sta, rende il canestro e sale 10-6. Ci pensa di nuovo Fratto, poi ancora i locali. Il botta e risposta si sposta alle triple, Fratto per il meno uno, Blukart per il 15-11. Il quattro di Chiusi aumenta il bottino personale in lunetta e riporta i suoi meno due, Raffaelli impatta a quota quindici. San Giobbe aumenta il parziale ai sei e torna avanti sul 15-17, San Miniato interrompe e va 17 pari. Criconia spara la bomba del più tre, ma tamponano immediatamente ai liberi i padroni di casa. Uno su due per Bortolin, ultimo possesso per San Miniato che trova quasi allo scadere i punti del 21-21.E' la Blukart ad andare avanti in avvio di secondo periodo, impatta Bortolin poi di nuovo San Miniato. Raffaelli in penetrazione, subisce fallo e completa il gioco da tre, Fratto si gira spalle a canestro per il 25-28. Ricuce subito San Miniato, torna meno uno e poi opera il sorpasso da oltre l'arco. Non c'è un attimo di tregua. Fratto completa il gioco da tre per il nuovo vantaggio, incrementato dal due su due di Mei. 32-33 Blukart, canestro di Fratto e poi pari a trentacinque. Ci pensa Berti in penetrazione per Chiusi e Bassi chiama tempo. Al rientro un paio di azioni senza bersagli per entrambe, poi Carenza a segno con libero aggiuntivo per il più cinque. Torna sotto San Miniato con la tripla del 38-40. Pollone si sblocca e rispondono i locali ai liberi. E' la bomba di Mei a riportare Chiusi avanti di cinque, la Blukart torna ad un possesso di distacco a nove secondi dalla pausa lunga, ma è l'ultimo squillo del primo tempo. Le squadre vanno a riposo 42-45.San Miniato a canestro e subito pari per il tecnico fischiato a Bassi. Il primo minuto è tutto in favore dei locali che ribaltano sul 47-45. Berti suona la carica con una tripla, lo imita Pollone per il più quattro. Grande difesa, Raffaelli intuise, recupera palla e si invola mettendo il 47-53. Ancora San Giobbe, ancora Pollone in arresto e tiro ed è più otto. Prosegue il grande momento di Chiusi in difesa e in ripiegamento offensivo, Fratto fa uno su due e porta i suoi 47-56. Torna a far punti San Miniato con la tripla del meno sei e subito dopo di nuovo a canestro per il 52-56. Pesa lo zero su due di Fratto in lunetta, la Blukart ne approfitta per tornare meno due. Altro zero ai liberi per Fratto e pari per San Miniato a quota cinquantasei. Arriva il sorpasso dei locali, Mei fa uno su due ma Raffaelli prende il rimbalzo e corregge sulla retina. Di nuovo il ventidue di Chiusi abile in arresto e tiro a trovare il canestro e il libero aggiuntivo che mandano le squadre all'ultima pausa sul 58-62.San Miniato apre le danze con la tripla del meno uno e replica salendo 64-62. Grande approccio dei pisani che salgono più quattro, firmando un parziale di 8-0. Altri due punti per la Blukart, ora più sei. Si sblocca Chiusi con la bomba di Berti, San Miniato risponde tornando più cinque, ma la San Giobbe rosicchia ancora con la tripla di Pollone. Il nuovo pari arriva con la penetrazione di Berti a cinque minuti esatti dalla fine. Doppia tripla di San Miniato, risponde ancora Berti per il meno tre. Fratto pesca il jolly dalla distanza, Blukart replica da sotto la retina e torna avanti sul 78-76. Pari con Mei, poi vantaggio Chiusi con l'uno su due di Raffaelli ai liberi. Fratto spezza la maledizione in lunetta, ma anche San Miniato fa bottino pieno. Ultimi secondi con il fiato sospeso, Chiusi sbaglia in costruzione, poi recupera alzando il muro in difesa. Raffaelli in lunetta a poco meno di tre secondi dal termine ne mette uno e Chiusi vince per 80-82.: Santini 4, Carpanzano 14, Lorenzetti 17, Neri 10, Ciano, Benites 9, Regoli Fe., Caversazio 10, Capozio, Regoli Fra., Quartuccio 3, Tozzi 13. All. Barsotti.: Criconia 3, Fratto 22, Mihaies, Kiss, Zanini, Berti 15, Bortolin 3, Carenza 5, Pollone 12, Mei 8, Raffaelli 14, Lombardo. All. Bassi.San Miniato e Chiusi 22 punti; Livorno 18; Cecina 12; Empoli 10; Ozzano 8; Piombino e Firenze 6.