Basket Serie C Gold - La Virtus Siena continua a vincere: sconfitta Legnaia

ACEA VIRTUS SIENA-CANTINI LORANO OLIMPIA LEGNAIA 60-56 (17-15; 35-31; 49-46)

Grande vittoria per la Virtus che fa 4/4 nel campionato di basket di Serie C Gold battendo l'Olimpia Legnaia 60-56 al termine di una partita dura, combattuta e molto spigolosa, che l'Acea ha strappato con le unghie e con i denti nel finale grazie a una grande difesa.Partita che inizia con ritmi frenetici, con entrambe le squadre che trovano sin da subito il feeling col canestro. Bartoletti segna subito 5 punti in avvio di gara, ma dalla parte opposta è Mascagni a reggere l'attacco, con 7 punti che fissano il punteggio sul 7-9. Il ritmo rimane altissimo con continui sorpassi e controsorpassi, il metodo arbitrale molto permissivo fa recriminare un po' le due squadre, che continuano ad affrontarsi a viso aperto per tutti i primi 10 minuti, con il canestro sulla sirena di Bandinelli che fissa il punteggio sul 17-15. Il secondo quarto si apre con la sterilità offensiva della Virtus, che fatica a trovare il canestro e permette a Legnaia di allungare fino al +5. L'Acea si sblocca dopo 4 minuti: Nepi si infiamma e costruisce da solo un parziale di 8-0 che porta nuovamente avanti i rossoblù. Andrei spezza il parziale con una tripla, ma la Virtus continua a macinare gioco offensivo con Ndour, che entra di prepotenza in partita facendo la voce grossa sotto canestro e permettendo ai rossoblù di mantenere il vantaggio. Il 2/2 di Braccagni dalla lunetta chiude il primo tempo sul 35-31.L'avvio di terzo quarto è tutto di marca Virtus: i canestri di Nepi, Bartoletti e Ndour permettono ai padroni di casa di mantenere il vantaggio. L'Acea rimane in controllo della partita senza però riuscire mai a scappare, grazie anche a Legnaia brava a rimanere sempre attaccata, senza però riuscire a tornare sotto i 3 punti di svantaggio. Il floater di Bartoletti da centro area mette 5 punti tra le due squadre, ma è ancora un viaggio in lunetta, stavolta di Bandinelli, a chiudere il quarto sul 49-46. L'ultimo periodo è una vera e propria battaglia: Bandinelli guida l'attacco di Legnaia, la Virtus resiste e riesce anche ad allungare sul +8 (58-50) grazie soprattutto a una grande difesa. Da questo momento però l'attacco dell'Acea si blocca: i rossoblù passano diversi minuti senza smuovere il tabellino, ma un'ottima difesa permette di limitare i danni. E' una partita spigolosa, con tanti contatti permessi dagli arbitri, e nell'ultima frazione si segna col contagocce. Del Secco costruisce un parziale di 0-6, anche se distribuito lungo tutti i minuti senza segnare della Virtus, che riporta Legnaia a -2 (58-56) a 1 minuto dalla fine. Con attacchi così in difficoltà la partita si decide tutta sulla difesa: la giocata decisiva è di Gianmarco Olleia, che a 15 secondi dalla fine recupera un pallone fondamentale su quello che poteva essere il possesso del sorpasso per gli ospiti. Legnaia commette fallo sistematico e in lunetta di presenta Ndour: il lungo rossoblù è glaciale e segna entrambi i liberi fissando il punteggio finale sul 60-56.La Virtus fa 4/4 in campionato e chiude il girone di andata imbattuta e in vetta alla classifica. La prossima giornata infatti l'Acea osserverà il turno di riposo prima di riprendere la marcia domenica 28 Marzo ancora al PalaPerucatti contro la Synergy Valdarno per la prima giornata di ritorno.: Berardi ne, Calvellini ne, Bartoletti 11, Bianchi, Olleia 5, Lenardon, Imbrò 7, Ndour 16, Nepi 19, Braccagni 2, Costantini ne, Bovo. All. Spinello: Bandinelli 9, Pineschi ne, Cambi 2, Cioni, Giannozzi, Nardi 8, Susini, Rosi, Del Secco 17, Calugi 6, Andrei 3, Mascagni 11. All. Zanardo