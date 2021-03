Basket Serie B - La San Giobbe Chiusi supera Piombino: vittoria che vale il primato e qualificazione alla Coppa

SAN GIOBBE CHIUSI-SOLBAT GOLFO PIOMBINO 88-64 (25-9; 44-23; 58-46)

Classifica

Punteggio largo per la San Giobbe Chiusi, che nel recupero della 13ª giornata della prima fase del girone A2, supera per 88-64 la Golfo Piombino, appena tornata all'attività dopo una decina di giorni di stop causa Covid.La partita inizia benissimo per Chiusi, i lacustri fin dai primi minuti mettono in chiaro la propria intenzione, ovvero prendere i due punti. Il parziale al riposo è eloquente: 25-9. Con le squadre di nuovo in campo prosegue la marcia della formazione senese, Chiusi sfrutta praticamente tutti gli effettivi mentre Piombino fa quello che può in relazione ai pochi cambi e anche alla sfortuna (l'infortunio del lungo Persico a metà tempino).Dopo la pausa lunga invece è la formazione ospite a gettare il cuore oltre l'ostacolo, il periodo si apre con una serie di canestri della Golfo che non riesce a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, ma fa capire che la guardia è meglio non abbassarla mai. Chiusi si scrolla di dosso il torpore, poi piazza alcuni colpi vincenti con Raffaelli, Criconia a Pollone. A dieci dalla fine il divario è 58-46 ma non diminuisce più, anzi aumenta fino al più ventiquattro finale. Arriva così una vittoria che vale primato solitario e qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia prevista nel fine settimana di Pasqua.: Criconia 12, Fratto 15, Nespolo, Kiss, Zanini 1, Berti 3, Bortolin 13, Carenza 4, Pollone 17, Mei 6, Raffaelli 15, Lombardo 2. All. Bassi.: Mazzantini, Galli 2, Persico 2, Turel 7, Venucci 12, Bianchi 10, Mezzacapo, Eliantonio 21, Pistolesi 10, Riccardi. All. Cagnazzo.24 punti; San Miniato 22; Livorno 20; Cecina 12; Empoli 10; Ozzano 8; Piombino e Firenze 6.