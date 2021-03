Basket Serie B femminile - Netta vittoria per l'Adpf Costone Siena contro Prato

ADPF COSTONE SIENA-PALLACANESTRO PRATO 83-62 (22-9, 48-24, 61-43)

Gran bella prestazione dell'Adpf Costone Siena che tra le mura amiche del PalaOrlandi, supera nettamente la Pallacanestro Prato con il punteggio di 83-62. La partita praticamente non è mai stata messa in discussione, con le padrone di casa sempre a comandare nel punteggio.Le battute iniziali portano subito avanti le senesi in maniera prepotente, con la Pallacanestro Prato in evidente affanno che chiude alla prima sirena in ritardo di 13 lunghezze. Per nulla appagate, le costoniane aumentano l’intensità e il ritmo anche nel secondo quarto, con una Claudia Barbucci letteralmente scatenata che al termine dell’incontro farà registrare un bottino personale di 27 punti; senza dubbio sarà lei la miglior giocatrice in campo, ben affiancata da Pierucci, anche lei in doppia cifra (21) che da sotto ha creato scompiglio nell’area avversaria.Si va alla pausa lunga con il Costone che doppia Prato (48-24) e la partita sembra ormai archiviata e senza più storia. Ma una reazione delle ospiti nella terza frazione, che riescono a risalire la china fino al -12, costringe coach Meoni a un time out di quelli bollenti. La squadra sembra capire l’antifona e al rientro in campo inizia nuovamente a macinare gioco e canestri. Il largo vantaggio accumulato, consente così al tecnico senese di far ruotare tutto l’organico a disposizione, con le giovani che possono mettersi in evidenza.Grazie a questa vittoria, la seconda consecutiva, il Costone guida da solo la classifica della serie B a punteggio pieno.: Barbucci 27, Dragoni 3, Bonaccini 7, Renzoni, Pierucci 21, Sardelli 2, Dragone 2, Balestrazzi 6, Sabia 2, Nanni 2, Sposato 5, Pastorelli 6. All. Meoni: Lastrucci 2, Catalano, Sautariello, Vannucchi 20, Mandroni 2, Borghesi 3, Billi 10, Lacitignola, Ponzecchi 7, Popolo 16, Garatti, Franchini. All. Neri