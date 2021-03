Basket Serie C Silver - Alla Mens Sana il derby con il Costone

NAMED MENS SANA BASKETBALL-VISMEDERI COSTONE 69-64 (22-12; 39-35; 59-52)

La Mens Sana prosegue la sua striscia di vittorie consecutive portando a casa un derby molto combattuto contro il Costone, e deciso soltanto nel rush finale a favore dei padroni di casa.Binella sceglie ancora lo stesso quintetto di mercoledì scorso, con Benincasa, Sprugnoli, Gelli, Iozzi e Chiti, mentre il Costone privo di Tognazzi e Bruttini, si affida a tre ex mensanini come Ceccarelli, Bonelli e Ondo Mengue insieme a Pinna e Silveira.L’inizio è tutto a tinte biancoverdi con le triple di Gelli a favorire il primo allungo biancoverde, sul + 7, che diventa +10 al primo mini riposo con le giocate di Pannini (22-12). Il secondo quarto però si tinge di gialloverde, con i ragazzi di Braccagni che aggiustano la difesa e si affidano in attacco al talento di Juliatto ed alla fisicità di Silveira. All’intervallo lungo il tabellone del PalaEstra vede i padroni di casa ancora davanti, ma di sole 4 lunghezze.Nella ripresa è di nuovo la Mens Sana a partire forte: molto bene Sabia, che segna pregevoli canestri e mette sotto pressione la difesa costoniana. La Named prova di nuovo a scappare, ma il Costone non molla e va all’ultimo miniriposo con 7 punti da recuperare. Nel quarto quarto gli uomini di Braccagni tentano il colpaccio: gli ex Bonelli e Ceccarelli segnano canestri pesanti, ma il cuore biancoverde è grande e si vede. Sprugnoli e Benincasa mettono in campo l’esperienza che serve in certi finali, il capitano invece mette dentro i 3 liberi che chiudono il match subendo ed amministrando l’antisportivo di Ceccarelli (a cui segue anche un tecnico) e mettendo la ciliegina sulla vittoria nel derby.: Monnecchi 5, Pannini 12, Iozzi 3, Sprugnoli 9, Benincasa 8, Manetti, Chiti 4, Milano n.e., Sabia 13, Collet 3, Malentacchi n.e., Gelli 12. All. Binella.: Ricci, Juliatto 16, D’Aubert n.e., Ondo Mengue 9, Ceccarelli 9, Angeli 6, Bonelli 10, Pinna 3, Silveira 11, Piattelli n.e., Maggiorelli n.e., Falsetti. All. Braccagni.