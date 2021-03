Basket Serie B femminile - L'Adpf Costone Siena domina a Lucca e conquista il primato

LE MURA SPRING-ADPF COSTONE SIENA 33-65 (7-14; 17-34; 28-53)

Con una vittoria autoritaria e roboante, l'Adpf Costone Siena si impone senza se e senza ma in quel di Lucca, superando Le Mura Spring per 33 a 65 in una gara dove le senesi hanno dominato in lungo e in largo.Anche se la partenza è stata un po’ a scartamento ridotto, le ragazze di coach Marco Meoni hanno da subito messo le cose in chiaro contro le avversarie che se pur giovani, hanno dimostrato di avere le doti giuste per progredire nel tempo. E’ servito un time-out chiamato dalla panchina senese, per scuotere le bianconere che non sembravano concentrate al punto giusto. Qualche raccomandazione a tinte forti e poi ecco che la squadra senese viaggia sul velluto, doppiando addirittura le padrone di casa che alla pausa lunga lamentano un -17. La seconda parte dell’incontro praticamente non ha storia, con le costoniane che incrementano il proprio vantaggio nei confronti delle lucchesi che alla 3ª sirena accusano un ritardo di 25 lunghezze e gara praticamente in cassaforte. Nell’ultima frazione via libera anche alle seconde linee senesi, con tutte le giovani impiegate in campo.Tre le senesi in doppia cifra: Dragoni, Barbucci e Pierucci, vere mattatrici in campo. Prossimo impegno per le donne del Costone, in casa alle ore 20,30 con la Pielle Livorno.: Nottolini, Maffei 6, Pellegrini, Menchetti 6, Morettini, Collodi 11, Cecchi 1, Ragghianti 2, Rapè 2, Michelotti 4, Salvestrini 2. All. Giannelli.: Barbucci 15, Dragoni 15, Pierucci 14, Renzoni 3, Bonaccini 3, Sardelli 4, Sabia 6, Pastorelli 3, Oliva 2, Sposato. All. Meoni.