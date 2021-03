Basket Serie C Silver - La Mens Sana sconfitta nettamente a Quarrata

DANY BASKET QUARRATA-NAMED MENS SANA 74-48 (18-11; 42-27; 62-36)



Primo stop nel campionato di basket di Serie C Silver per la Named Mens Sana che esce sconfitta pesantemente dal campo della favoritissima Quarrata.



I biancoverdi partono con il piede giusto, provando a mettere in difficoltà Quarrata muovendo bene la palla in attacco, ma il canestro non arriva con continuità, mentre dall’altra parte i lunghi biancoverdi si vedono presto gravati di falli per provare a contenere la fisicità dei padroni di casa. Il primo parziale si chiude sul 18-11, ma già in avvio di seconda frazione la squadra di Valerio prova ad allungare, con i biancoverdi che resistono come possono, ma non riescono mai a tornare a contatto, chiudendo il secondo periodo sul -15 (42-27).



Nella ripresa la partita finisce presto: Quarrata accelera con l’intensità ed alza ancora l’asticella della fisicità e per i ragazzi di Binella è notte fonda. Lo scarto di 26 lunghezze all’ultimo mini-break è lo stesso di fine partita, con i biancoverdi che ci provano, ma non riescono mai a scendere sotto i 20 punti di scarto. Una battuta d’arresto che ci sta, visto il valore dell’avversario, e che comunque consente alla squadra biancoverde di chiudere il girone di andata con un record di 4 vinte e 1 persa.



DANY QUARRATA: Vettori 10, Nesi F. 1, Toppo 23, Riccio 16, Zaccariello 4, Magnini 2, Cukaj 4, Biagi 9, Mesi M. 5, Chiti . All. Valerio.



NAMED MENS SANA: Carapelli, Monnecchi 2, Pannini 10, Iozzi 6, Sprugnoli 3, Benincasa 2, Manetti 3, Chiti 3, Milano, Sabia 7, Collet 3, Gelli 9. All. Binella.