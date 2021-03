Basket Serie C Silver - Sconfitta casalinga per il Costone contro la Laurenziana

VISMEDERI COSTONE SIENA-LAURENZIANA BASKET 59-61 (11-16, 25-32, 34-41)

Brutto scivolone interno per la Vismederi Costone Siena che ancora priva di Bruttini e Tognazzi, non trova le giocate giuste per intrappolare i biancorossi della Laurenziana, i quali hanno avuto il grande merito di disputare una partita tutta grinta e determinazione.Che i ragazzi di Braccagni non fossero al massimo delle condizioni, lo si è visto sin dalle battute iniziali, a parte un primo vantaggio gialloverde che si è concretizzato al 5’ (8-5); infatti saranno gli ospiti, da qui in avanti, a fare la partita, con la Vismederi costretta sempre a rincorrere. Il primo parziale di marca fiorentina si concretizza all’9 (9-13) con Taiti che si fa largo nel pitturato e con Mendico che inizia a mettere nel mirino dalla lunga gittata il canestro avversario. Prima frazione con il Costone sotto di 6 punti che cerca però di rimediare portandosi a inizio secondo quarto sul 18-19, poi il buio più completo. La squadra non riesce a costruire gioco, si appanna di fronte alla difesa avversaria, senza trovare delle giuste conclusioni; ne approfittano gli uomini di Calami che piazzando un parziale di 0-11, si portano sul 18-32 del 18’. A nulla vangono i richiami e i time out di caoch Braccagni, la sua squadra sebra non reagine, anche se sul finire di frazione un impennata d’orgoglio consente ai senesi di dimezzare lo svantaggio (-7 alla pausa lunga).Seconda parte della gara che viene caratterizzata da una zona ordinata dalla panchina senese, ma la Laurenziana non si fa ingabbiare e chiude alla 3ª sirena ancora sopra di 7. Con soli 34 punti segnati in 30 minuti, la Vismederi adesso tenta il tutto per tutto, ma lo 0-3 dei gigliati ricaccia a -10 Siena. Ci pensa Bonelli con una delle sue triple a incitare i suoi che sotto la spinta anche di Ceccarelli, recuperato miracolosamente in extremis, cercano di riagguantare i fuggitivi. Il 45-49 del 26’ si concretizza grazie a Ondo Mengue, 5 punti di fila, e a Juliatto, sempre pronto a svettare. La Vismederi adesso da segnali incoraggianti sorretta da Juliatto, ma le due bombe di Mendico, ancora lui, e Agnoloni ridanno ossigeno alla Laurenziana (48-57 al 37’). Negli ultimi 2 minuti e mezzo succede di tutto: il Costone prova a compiere il miracolo, si avvicina fino al -1 ad 1’ e 04” grazie a un 2+1 di Juliatto, ma alla Laurenziana bastano 2 liberi su 4 per mettere la vittoria in cassaforte, mentre dalla parte opposta non va la frecciata dall’arco di Juliatto.Una sconfitta che brucia e che forse compromette questa prima fase per ila Vismederi che comunque deve ancora recuperare una partita del girone di andata, quella di mercoledì prossimo contro il fanalino di coda Galli terranuova.: Ceccarelli 10, Bonelli 6, Lucas Silveira 9, Ondo Mengue 9, Pinna 8, Juliatto 15, Angeli 2, Panichi, Ricci, Falsetti ne, Piattelli ne, ne, d’Aubert ne, Maggiorelli ne. All. Braccagni.Bardini 7, Agnoloni 9, Mendico 20, Taiti 8, Bacci 2, Carcasci 5, Ciacci 2, Scolari 2, Bitossi 4, Pini 2, Bigi, Briccoli ne. All. Calamai.