Basket Serie B - Positività nel gruppo squadra della San Giobbe Chiusi

Sono state rilevate alcune positività al coronavirus all'interno del gruppo squadra della San Giobbe Basket Chiusi nel corso dei controlli effettuati negli ultimi giorni. Si è resa necessaria, infatti, una tornata suppletiva di tamponi in seguito a sintomatologie ravvisate nella notte tra mercoledì e giovedì.Tutti i giocatori e lo staff tecnico sono stati posti in quarantena dalla Ausl Toscana Sud Est fino al 7 aprile compreso (quattordicesimo giorno dall'ultimo contatto stretto), oppure fino al giorno 3 aprile (decimo giorno) in presenza di tampone negativo.Per effetto di questa decisione la partita contro Rimini, prevista per domani, domenica 28 marzo è stata rinviata a data da destinarsi. Ne consegue, inoltre, l'impossibilità di prendere parte alla Final Eight di Coppa Italia prevista dal 2 al 4 aprile prossimi. Sarà premura della società comunicare l'evoluzione della vicenda.