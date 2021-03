Basket Serie B Femminile - Per l'Adpf Costone Siena arriva la 4ª vittoria consecutiva contro Livorno

ADPF COSTONE SIENA-PIELLE LIVORNO 44-37 (10-7, 21-18, 30-28)

Sì chiude con un'altra vittoria, la 4ª consecutiva, il girone di andata dell'Adpf Costone Siena che nell'ultimo turno infrasettimanale hanno avuto la meglio sulla formazione della Pielle Livorno, piegandola con il risultato finale di 44-37.Partita non bella, dove le senesi però hanno avuto il grande merito di saper gestire con autorità l'ultima e decisiva frazione, dove le labroniche si sono dovute arrendere sotto i colpi di Barbucci e Sposato, ottimo l'inserimento di quest'ultima proprio nella parte conclusiva del match. Le troppe palle perse e i ripetuti errori al tiro su entrambi i fronti, han fatto si di tenere la gara sempre in bilico, con le ragazze di coach Castiglione opportuniste al punto giusto e ben sorrette da Cecconi.A metà gara le due squadre vanno negli spogliatoi distanziate di soli 2 punti, con la situazione chenon cambia neppure nella 3ª frazione con botta a e risposta da ambo le parti. Poi kil finale già descritto, con le costoniane che facendosi coraggio, scavano un piccolo ma importante solco che consente loro di portare a dasa la vittoria.Il vice allenatore Matteo Nencini, commenta così la vittoria: "Abbiamo giocato molto al di sotto delle nostre potenzialità. In difesa tutto sommato non ci siamo mossi male, ma in attacco abbiamo fatto troppa confusione, non riuscendo tra l'altro ad alzare il ritmo, e facendo troppe volte scelte sbagliate al tiro, subendo inoltre anche la fisicità delle avversarie. Comunque l'importante vera vincere e lo abbiamo fatto."Con questa vittoria il Costone chiude il girone di andata in testa alla classifica, imbattuto; adesso ci sono 15 giorni di stop prima di affrontare nuovamente la Named San Giovanni V.no nel primo turno del girone di ritorno, previsto per sabato 10 aprile alle ore 18.00.: Pastorelli 2, Sardelli, Balestrazzi, Oliva, Renzoni 2, Barbucci 14, Dragoni 4, Sposato 5, Nanni 4, Pierucci 11, Bonaccini 1, Sabia 1. All. Meoni.: Creati, Toti, Burgalassi, Zorzi 6, Barsotti 2, Castiglione 9, Creati 8, Castiglione, Cecconi 10, Benedettini 2, Rapisarda. All. Castiglione.