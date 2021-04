Basket Serie C Gold - La Virtus Siena ospita Arezzo nel turno infrasettimanale

Dopo la pausa del weekend pasquale la Virtus Siena è pronta a tornare sul parquet. Domani alle 21 al PalaPerucatti l'Acea ospiterà la Amen Scuola Basket Arezzo per il turno infrasettimanale della 3a giornata di ritorno del campionato di serie C Gold.



I rossoblù arrivano alla sfida da imbattuti e in vetta alla classifica, forti del passaggio del turno già archiviato, mentre Arezzo giunge dalla sconfitta interna contro Legnaia che ha definitivamente messo fine alle loro possibilità di qualificazione alla Poule promozione. All'andata, sul parquet di Arezzo, la Virtus riuscì ad imporsi per 76-86.



«Anche se è una partita che conta meno ai fini della classifica, con noi già passati e loro già fuori dalla lotta per il passaggio del turno sarà comunque importante per la nostra crescita – spiega il coach dell'Acea Andrea Spinello – Ci saranno minutaggi più ampi per i giovani, che potranno prendere maggiore confidenza con il campo.



Siamo molto contenti per il passaggio del turno – prosegue Spinello – Il primo obiettivo della stagione è stato raggiunto e non era certo facile, visto l'anno di stop e il poco tempo per la preparazione. I ragazzi sono stati bravissimi ad affrontare questo periodo e sono contento di come stanno continuando a lavorare».