Basket Serie B Femminile - Sfida al vertice per la capolista Adpf Costone a Prato

Seconda di ritorno nel campionato di Serie B Femminile per l’Adpf Costone che sabato sera, 17 aprile, dovrà affrontare in trasferta la Pallacanestro Prato (inizio gara ore 21,15, arbitri Marinaro e Russo).Per le ragazze di coach Marco Meoni, reduci da una vittoria sofferta contro la Named di San Giovanni V.no, si tratta di un vero e proprio banco di prova, in quanto Prato insegue a 2 sole lunghezze le senesi in classifica, con 4 vittorie e una sola sconfitta al passivo, frutto del passo falso compiuto proprio contro le giocatrici costoniane che all’andata al PalaOrlandi seppero imporsi con il risultato di 83-62.Senza dubbio le avversarie di domani, che sabato scorso sono passate sul parquet della Pielle Livorno abbastanza agilmente, fanalino di coda ancora a digiuno di vittorie, rappresentano un potenziale ostacolo al cammino spedito delle bianconere che fino a questo momento hanno dimostrato una netta superiorità nei confronti di tutte le altre compagini che compongono il girone toscano della Cadetteria ridotto ai minimi termini (solo 5 formazioni) a causa delle rinunce dovute alla ben nota crisi del covid. Contro la Named il Costone ha sofferto prima di spuntarla, ma il grande carattere delle senesi nel finale ha fatto la differenza, con Barbucci sempre pronta a suonare la carica, ma anche con diverse giovani capaci di dare una mano sostanziosa, come per esempio Adele Pierucci che dimostra di essere molto maturata in questa stagione.