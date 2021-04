Basket Serie C Gold - La Virtus Siena sconfitta nettamente a La Spezia

SPEZIA BASKET CLUB-ACEA VIRTUS SIENA 79-61 (17-21; 42-33; 62-42)

Parte con una sconfitta il cammino nella Poule A del campionato di basket di Serie C Gold dell'Acea Virtus Siena, che cade sul parquet dello Spezia Basket Club per 79-61. Una partita giocata a viso aperto dalle due squadre sin dalla palla a due, con i liguri capaci di prendere vantaggio nel secondo quarto e scappare definitivamente nel terzo.L'avvio è scoppiettante, con le squadre che si rispondono colpo su colpo trovando con continuità il fondo della retina. Spezia è una delle migliori squadre del girone, specialmente nella metà campo offensiva, e lo dimostra subito, trovando il canestro con diverse soluzioni; non è di meno però la Virtus, che con il gioco da 4 punti di Nepi trova il vantaggio 9-10. La squadre continuano a marciare di pari passo nel punteggio, finché l'attacco dei padroni di casa non si blocca per qualche minuto: ne approfittano i rossoblù che piazzano un miniparziale di 5-0 che, unito alla stoppatona sulla sirena di Ndour, manda le squadre alla prima pausa sul 17-21.Il secondo quarto si apre con il canestro di Olleia che dà il +6 all'Acea. Dopo alcuni minuti di difficoltà Spezia ritrova però la vena offensiva e piazza un fulmineo 7-0 che riporta i padroni di casa in vantaggio (24-23). I liguri hanno scaldato la mano: Suliauskas, Kibildis e Casoni segnano tre triple in fila che allargano il divario tra le squadre. Nepi e Olleia segnano i canestri che fermano il parziale, ma Spezia continua a costruire e il canestro sulla sirena di Fazio chiude il secondo quarto sul 42-33.A inizio terza frazione la Virtus si appoggia spesso a Ndour: il centro rossoblù risponde presente e riporta l'Acea sul -5. A ricacciare indietro gli ospiti ci pensa però Suliauskas, che segna due triple che portano gli spezzini sul +11 (50-39). Oltre allo straripante attacco i liguri iniziano a mettere in campo anche una difesa aggressiva; i rossoblù trovano molte difficoltà nel costruire gioco offensivo, muovendo il tabellino soltanto dalla lunetta per diversi minuti. Spezia è cinica e non molla la presa, allungando fino al +20 di fine terzo quarto, 62-42.Nell'ultimo periodo l'orgoglio Virtus non basta: con il divario ormai troppo ampio per pensare a una rimonta i rossoblù mettono comunque in campo tutta l'intensità, provando quantomeno a ridurre il passivo. I virtussini si battono su ogni pallone, ma i liguri, forti dell'ampio vantaggio, giocano con tranquillità, continuando a bruciare la retina dai 6.75 e chiudendo i conti sul 79-61.Prossimo impegno per i rossoblù domenica 2 maggio alle 18 al PalaPerucatti contro la capolista Pielle Livorno.: Bolis 19, Gaspani ne, Suliauskas 15, Menicocci 4, Preci, D’Imporzano, Cozma ne, Fazio 4, Casoni 13, Putti 4, Kibildis 20, Leporati. All. Bertelà.: Berardi ne, Calvellini ne, Bartoletti 7, Lazzeri 2, Bianchi 5, Olleia 14, Lenardon 1, Imbró 7, Ndour 6, Nepi 14, Braccagni 5, Bovo ne. All. Spinello.