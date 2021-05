Basket Serie B Femminile - L'Adpf Costone supera Livorno vincendo tutte le gare della prima fase

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-ADPF COSTONE SIENA 38-44

8 partite 8 vittorie. Si può riassumere così, alla fine del girone di ritorno del campionato di basket di Serie B Femminile, la prima fase delle ragazze dell'Adpf Costone. 8 partite in cui le costoniane non hanno mai mollato dimostrando la solidità di un gruppo dove l'esperienza e la solidità delle "vecchie" (che vecchie non sono per niente) sta riuscendo a incastrarsi con la voglia e la caparbietà delle giovanissime.Anche ieri sera a Livorno le ragazze hanno saputo gestire una partita tirata e sicuramente in cui non hanno espresso il massimo. Questo il commento di coach Meoni: "Partita brutta, dove siamo partiti malissimo subendo 8 punti nei primi 2 minuti della partita. Siamo comunque riusciti a chiudere sopra di uno il primo quarto e sopra di 4 il secondo con 3 triple. Le avversarie hanno saputo metterci parecchio in difficoltà perché chiudevano bene l'aria e non riuscivamo ad avere grossi percentuali né da fuori e né da sotto. Nel terzo quarto siamo riusciti ad allontanarle soprattutto difendendo fortissimo e riuscendo a trovare con maggior continuità il canestro. Sono contento per il risultato, di essere arrivati primi alla fine del girone ma il bello e il difficile viene adesso"“È stata una partita molto equilibrata dall’inizio - ha detto Beatrice Balestrazzi -. Come all’andata abbiamo sofferto un po’ però anche oggi abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo portando a casa la settima vittoria consecutiva e chiudendo questa fase con il 100% di vittorie!”Nel prossimo fine settimana verrà disputata l'ultima giornata della prima fase, con il Costone che osserverà il proprio turno di riposo rimandendo in attesa del calendario della fase orologio che prenderà il via il 15 maggio.: Creati, Toti 3, Zorzi 1, Barsotti 4, Castiglione 4, Creati 8, Castiglione, Giari 2, Cecconi 13, Benedettini 3, Rapisarda.: Pastorelli, Sardelli 2, Balestrazzi 9, Dragone, Oliva Renzoni, Barbucci 7, Dragoni 6, Sabia 5, Pierucci 6, Nanni 2, Bonaccini 7.