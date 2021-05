Basket Serie C Silver - Gara decisiva per il Costone Siena a Fucecchio

Prova del fuoco per la Vismederi Costone Siena che domenica pomeriggio a Fucecchio dovrà affrontre una partita chiave per il proseguo della stagione.Difatti, se il team di Braccagni vorrà continuare a tenere vive le speranze per un eventuale inserimento nella griglia dei play off, dovrà assolutamente espugnare il campo della Boldrini Selleria che di punti in classifica ne ha 6 contro i 2 del Costone. Fucecchio, che nello scorso turno è andato a perdere di soli 4 punti in casa della capolista Quarrata (64-60), è partito in questa Poule A con una dotazione di 4 punti, avendo vinto nella prima fase entrambi i confronti con Carrara; gli altri 2 punti sono arrivati in occasione del confronto interno con la Mens Sana.Appare evidente che la Boldrini Selleria fino a questo momento ha dimostrato di possedere tutte le carte in regola per esigere il ruolo di terza della classe, dietro al duo finora imbattibile composto dalla già citata Quarrata e dal Cus Pisa; queste due formazioni, che sono appaiate a quota 12. Mens Sana con 4 e Costone con 2 proveranno a darsi battaglia a distanza, senza la possibilità però di incrociare le armi in quanto chi si è incontrato nella prima fase, non lo farà in questa Poule. Chiude la classifica l’Audax Carrara, sconfitta domenica scorsa dalla Vismederi al PalaOrlandi, ancora a digiuno di punti; la posizione dei marmiferi appare quindi fortemente compromessa anche se va detto che stasera proveranno in tutte le maniere contro la Mens Sana di dare ancora speranza al proprio cammino.Venendo all’impegno che dovranno sostenere i gialloverdi, appare chiaro che sarà tutt’altro che facile, anche in virtù del fatto che la squadra ha dovuto fare i conti ultimamente con diversi infortuni, ma adesso la situazione sembra essersi stabilizzata. Concentrazione e massima determinazione dovranno essere gli ingredienti con cui scendere in campo in questo difficile test che prenderà il via alle ore 18,30 e che sarà diretto da Panelli della sezione di Pistoia e Barbanti della sezione di Livorno.