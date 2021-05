Basket Serie C Gold - La Virtus Siena ad Agliana per l'ultima di andata

Continua il percorso in Poule Promozione di serie C Gold per la Virtus Siena, che domenica 9 maggio alle 18 sarà di scena in trasferta sul parquet della Endiasfalti Agliana per l'ultima giornata del girone di andata.



Agliana, che segue l'Acea in classifica con 4 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta a Livorno sul campo della Pielle per 88-75 nel turno infrasettimanale. La Virtus arriva invece dalla bella vittoria casalinga contro Castelfiorentino per 81-75.



«Contro Castelfiorentino è stata una partita difficilissima, sono una squadra con tanta energia e lo hanno dimostrato, non mollando mai e tornando a farsi sotto proprio nel finale – afferma il coach dell'Acea Virtus Andrea Spinello –. E' stata una vittoria molto importante per la corsa ai Playoff.



Agliana è una delle migliori squadre della categoria – prosegue il coach rossoblù – con un quintetto molto forte formato da Zita, Nieri, Bogani, Rossi, il giocatore che dovremo tenere più d'occhio, e un lungo esperto come Tuci. E' una squadra ben allenata, sarà una partita molto difficile. E' la terza partita in una settimana, sia per noi che per loro. La affronteremo ancora una volta senza Giulio, che per noi è molto importante. Dobbiamo comunque cercare di concludere la settimana al meglio: vincere sarà difficilissimo, ma ci proveremo come sempre".