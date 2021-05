Basket Serie B - La San Giobbe Chiusi vince ancora e si qualifica prima per i playoff dove affronterà Fiorenzuola

SAN GIOBBE CHIUSI-TIGERS CESENA 76-60 (21-12; 40-27; 54-40)

Chiusi completa l'impresa primo posto, conquistando altri due punti che valgono la vetta della classifica. La partita con Cesena, la sesta dal rientro dopo lo stop per Covid, di fatto non è mai in vera discussione. Per entrambe scelte conservative in ottica playoff (anche i Tigers erano già certi della qualificazione alla post season ma, come la San Giobbe ancora non a conoscenza della posizione), Bassi tiene fuori il capitano Berti, Tassinari oltre allo squalificato Terenzi rinuncia a Dell'Agnello (zero minuti per lui) e conserva Pavicevic tenendolo sotto la decina di gioco.Avvio robusto di Chiusi, che sfrutta anche scelte poco lucide in costruzione da parte dei romagnoli per scappare sul 21-12 della prima frazione. Il divario aumenta, anche se di poco, nel secondo periodo con la San Giobbe avanti di tredici sul 40-27. Il rientro è favorevole ai Tigers che mai come in questa frazione si riportano sotto. Cesena sale fino al meno quattro, poi Chiusi si desta e con una spallata delle sue mette la partita in ghiaccio, chiudendo il quarto 54-40. Ultimo periodo con spazio per tutti nelle fila della San Giobbe. Entrano anche gli under e Mihaies, l'unico della squadra biancorossa ancora a secco di punti in stagione, trova il primo canestro della carriera in Serie B.Il punteggio finale è 76-60 per Chiusi, prima a quota trentaquattro con Livorno, ma avanti per scontri diretti. Per la formazione di Bassi passerella finale ad Alessandria mercoledì (ore 15.30, unica partita della stagione non visibile su LNP Pass) e poi testa ai Playoff. Già nota l'avversaria: al PalaCoopersport arriverà Fiorenzuola, ottava del Girone B. Si giocheranno Gara 1 e Gara 2 in terra senese, rispettivamente domenica 16 e martedì 18 maggio, Gara 3 ed eventuale Gara 4 saranno al Pala Magni di Fiorenzuola venerdì 21 e domenica 23, mentre eventuale Gara 5 sarà di nuovo a Chiusi mercoledì 26 maggio.: Criconia 5, Fratto 6, Mihaies 2, Nespolo, Zanini 8, Bortolin 12, Carenza 8, Pollone 8, Mei 7, Raffaelli 7, Lombardo 8, Minoli 5. All. Bassi.: Agostini 8, Palazzi, Dagnello, Trapani, Battisti 9, Alessandrini 18, Frassineti 21, Pavicevic 2, Chiappelli 2 Casali, Dell'Agnello. All. Tassinari.i