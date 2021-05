Basket Serie C Silver - Ancora una sconfitta per la Mens Sana e playoff sempre più lontani

NAMED MENS SANA-BOLDRINI FUCECCHIO 71-76 (17-15; 35-31; 49-50)

Classifica Poule A

Quarta sconfitta nella Poule A per la Named Mens Sana Siena, che vede il PalaEstra di nuovo espugnato, questa volta dalla Boldrini Fucecchio. I biancoverdi di coach Binella, ancora privi di Benincasa, ritrovano per la prima volta in partite ufficiali Matteo Perin, mentre nel quintetto di partenza la novità è rappresentata da Collet insieme a Monacelli e Sprugnoli sugli esterni e Iozzi e Chiti nel ruolo di 4 e di 5.Dopo una prima fiammata messanina è Fucecchio a prendere il comando, ma la Mens Sana reagisce e le due triple di Perin la portano a +5, anche se al primo mini-intervallo il vantaggio lo danno i due liberi di capitan Pannini.Nel secondo quarto i biancoverdi di casa sembrano prendere confidenza con la partita, e pur non riuscendo mai ad allungare veramente vanno al riposo lungo sul +4 (35-31).Nella ripresa la partita sembra mettersi subito nei canali giusti per Siena, che trova per due volte il massimo vantaggio (+9), ma Fucecchio non per caso è squadra che da anni disputa questa categoria con ottimi risultati e non solo non si scompone, ma rimonta immediatamente, mettendo la testa avanti proprio in chiusura di terza frazione sul 49-50.Nell’ultimo periodo Gazzarrini e compagni non alzano le mani dal manubrio e pur contro la grande volontà dei senesi, non mollano un centimetro e con Berni amministrano un vantaggio che alla sirena finale è di 3 lunghezze.Finisce dunque 71-76 per una Mens Sana che non riesce a trovare il primo successo in questa Poule A e che a questo punto vede ridursi al minimo le possibilità di qualificazione ai playoff. Che passeranno dalle ultime due partite di Poule A, ma anche dai risultati altrui.: Carapelli, Monnecchi, Perin 11, Pannini 9, Iozzi 3, Sprugnoli 5, Giorgi n.e., Manetti n.e., Chiti 17, Sabia 2, Collet 13, Monacelli 11. All. Binella.: Falchi 14, Berni 25, Gazzarrini 7, Pandolfi, Masotti 2, Soriani 8, Doveri n.e., Tessitori 2, Guerre 8, Orsucci, Mecacci 10. All. Rastelli.Quarrata 14 punti; Pisa 12; Fucecchio 8;4; Carrara 2. (Mens Sana e Fucecchio una partita in più)